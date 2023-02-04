Экс-супруга Кержакова рассказала, какие алименты платит сыну футболист

Милана Тюльпанова обнародовала сумму алиментов, которые заслуженный мастер спорта России и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков платит на содержание их общего сына.
В микроблоге она выложила скриншоты документов и переписки с бывшим мужем, где видно, что спортсмен перевел ребенку 10, 5 тысяч рублей за месяц.
«Алименты "невиданная щедрость". Не знаю даже, на что их пойти потратить»,-прокомментировала ситуацию Тюльпанова.
«Комсомольская Правда» отмечает, что случай Миланы не единичный. Алана Мамаева после развода с футболистом Павлом Мамаевым также жаловалась на крошечные выплаты от бывшего супруга.
Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». В 2007 году Александр вместе с «Севильей» завоевал Кубок УЕФА.
Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород». Нижегородцев он возглавлял в прошлом сезоне. Под его руководством в Российской Премьер-лиге «Нижний Новгород» финишировал на 11-м месте и сохранил прописку в высшем дивизионе.