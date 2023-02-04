Экс-супруга Кержакова рассказала, какие алименты платит сыну футболист

Милана Тюльпанова обнародовала сумму алиментов, которые заслуженный мастер спорта России и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков платит на содержание их общего сына.

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В микроблоге она выложила скриншоты документов и переписки с бывшим мужем, где видно, что спортсмен перевел ребенку 10, 5 тысяч рублей за месяц.

«Алименты "невиданная щедрость". Не знаю даже, на что их пойти потратить»,-прокомментировала ситуацию Тюльпанова.

«Комсомольская Правда» отмечает, что случай Миланы не единичный. Алана Мамаева после развода с футболистом Павлом Мамаевым также жаловалась на крошечные выплаты от бывшего супруга.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». В 2007 году Александр вместе с «Севильей» завоевал Кубок УЕФА.