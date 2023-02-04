Эксперт рассказала о пластических операциях Вали Карнавал

Пластический хирург Виктория Блинова уверена, что певица пока пользовалась услугами медиков по минимуму. Так, пышный бюст молодой исполнительницы вовсе не является творением докторов – он у девушки такой от природы.
«Многие поклонники подозревают Карнавал в том, что ее пышный бюст — полностью заслуга хирурга-пластика. Но это вряд ли, ведь согласно законам Российской Федерации проводить данную операцию можно только лицам, достигшим совершеннолетия. А Валентина стала звездой ТикТока задолго до этого, и грудь 3-го размера у нее уже была. Так что здесь реверанс можно сделать исключительно природе», – объяснила Виктория.
Но все же как минимум однажды Карнавал к операции по улучшению внешнего вида обращалась. Звезда ТикТока сама рассказывала ранее, что в детстве упала с велосипеда и рассекла губу. Со временем образовался заметный рубец, который Валя решила убрать, - информирует портал vnimanie.pro.
По словам Блиновой, ей скорректировали губу при помощи гиллауронового филлера.
Накануне советская и российская эстрадная певица Лариса Долина пригласила выступить дуэтом популярную российскую блогершу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после ссоры, которая произошла между ними в 2021 году.