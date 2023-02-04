Эксперт рассказала о пластических операциях Вали Карнавал

«Многие поклонники подозревают Карнавал в том, что ее пышный бюст — полностью заслуга хирурга-пластика. Но это вряд ли, ведь согласно законам Российской Федерации проводить данную операцию можно только лицам, достигшим совершеннолетия. А Валентина стала звездой ТикТока задолго до этого, и грудь 3-го размера у нее уже была. Так что здесь реверанс можно сделать исключительно природе», – объяснила Виктория.