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17 минут назад

Эксперт рассказала о пластических операциях Вали Карнавал

Ирина Лебедева

Пластический хирург Виктория Блинова уверена, что певица пока пользовалась услугами медиков по минимуму. Так, пышный бюст молодой исполнительницы вовсе не является творением докторов – он у девушки такой от природы.

Эксперт рассказала о пластических операциях Вали Карнавал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие поклонники подозревают Карнавал в том, что ее пышный бюст — полностью заслуга хирурга-пластика. Но это вряд ли, ведь согласно законам Российской Федерации проводить данную операцию можно только лицам, достигшим совершеннолетия. А Валентина стала звездой ТикТока задолго до этого, и грудь 3-го размера у нее уже была. Так что здесь реверанс можно сделать исключительно природе», – объяснила Виктория.

Но все же как минимум однажды Карнавал к операции по улучшению внешнего вида обращалась. Звезда ТикТока сама рассказывала ранее, что в детстве упала с велосипеда и рассекла губу. Со временем образовался заметный рубец, который Валя решила убрать, - информирует портал vnimanie.pro.

По словам Блиновой, ей скорректировали губу при помощи гиллауронового филлера.

Накануне советская и российская эстрадная певица Лариса Долина пригласила выступить дуэтом популярную российскую блогершу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после ссоры, которая произошла между ними в 2021 году.

Шоу-бизнес,Валя Карнавал,Лариса Долина,
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