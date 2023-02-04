В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
17 минут назад

Какая недвижимость осталась у Пугачевой в России

РИА "ФедералПресс"

В иностранных СМИ ранее всплывала информация о том, что российская певица Алла Пугачева распродала свое имущество в России и оборвала все связи со страной. Однако найти первоисточник интервью, в котором певица сказала подобное, не удалось.

Какая недвижимость осталась у Пугачевой в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание для российских эмигрантов в Берлине опубликовало интервью якобы с Пугачевой, где она резко высказывалась о России. Однако информация из интервью о том, что у звезды не осталось никакого имущества в России, не нашла подтверждения.

Журналисты решили провести расследование и выяснили, что Алла Борисовна по-прежнему владеет квартирой площадью 304 кв метра в Москве. Также у нее есть два земельных участка.

Замок в деревне Грязь и пятикомнатная квартира на Тверской принадлежат членам семьи примадонны, сообщает woman.ru.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители