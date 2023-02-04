Какая недвижимость осталась у Пугачевой в России

В иностранных СМИ ранее всплывала информация о том, что российская певица Алла Пугачева распродала свое имущество в России и оборвала все связи со страной. Однако найти первоисточник интервью, в котором певица сказала подобное, не удалось.

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Издание для российских эмигрантов в Берлине опубликовало интервью якобы с Пугачевой, где она резко высказывалась о России. Однако информация из интервью о том, что у звезды не осталось никакого имущества в России, не нашла подтверждения.

Журналисты решили провести расследование и выяснили, что Алла Борисовна по-прежнему владеет квартирой площадью 304 кв метра в Москве. Также у нее есть два земельных участка.