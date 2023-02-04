Газманов заявил о готовности поехать в зону СВО

— Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни, — отметил он в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

По словам Газманова, санкции Латвии, Литвы и Эстонии против него являются решением не народа, а «марионеточного правительства». Также он уверен, что если бы в ближайшее время объявил в этих странах концерты, то собрал бы полный зал. Несмотря на арестованные квартиры за границей, артист продолжает свою деятельность и не собирается останавливаться.