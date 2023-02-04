Бьянка рассказала о социофобии и жизни в Москве

Певица Бьянка родилась и выросла в Минске, но уже в 15 лет знала: все ее мечты сбудутся, если она переедет в Москву. Это случилось, когда девушке было 24 года. Она привезла в столицу свой «русский народный R&B», как она сама называет свой стиль. По признанию певицы, именно с Московой связаны ее самые счастливые воспоминания. Недавно Бьянка выпустила мотивирующий трек «Поверить в себя» и рассказала «Мосленте» о своей первой квартире в столице, съемках клипа в парке, панических атаках, четком попадании в ритм столичной жизни и многом другом. Ниже — ее монолог.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О первой встрече с Москвой

Видео дня

Я впервые приехала в Москву еще будучи подростком, мне было 15 лет и я участвовала в музыкальном конкурсе. Этот город сразу поразил меня своей красотой, мощью, удобством. Мне в секунду стало понятно, что все мечты и цели реализуются, если я перееду сюда жить.

Я тогда поняла, что прекрасно владею русским языком, несмотря на свое белорусское происхождение. Осознала, насколько сильно похож менталитет у жителей наших стран. В общем, еще тогда я почувствовала, что обрету здесь тот комфорт, который мне нужен. Я бы никогда не смогла жить, например, на Бали.

О поклонниках и их детях

Популярность обрушилась на меня в довольно юном возрасте. Мне было всего 19. Однако, звездной болезнью я не страдала никогда. Скорее, я просто не понимала, как стоит себя вести, чтобы быть для поклонников достаточно хорошей или достаточно «звездной». Я точно не была готова к тому, что увидев меня, к примеру, в кинотеатре, люди начнут пищать, кричать и будут лезть обниматься. Передо мной стоял конкретный вопрос: как лучше себя позиционировать. С годами я пришла к тому, что нужно быть самой собой. Сейчас я стараюсь придерживаться этого принципа.

А вообще, популярность и ее уровень с каждым годом меняются. Когда-то ты более узнаваем, а когда-то менее. Это не столь важно. Для меня имеет значение то, что я оставила след в музыкальной индустрии. Это совершенно точно. Важно то, что есть люди, которые приходят на концерты, слушают мои песни из года в год. Уже даже их дети продолжают следить за моим творчеством. Для меня это очень ценно, так как я человек творческий и очень амбициозный. Когда мне 10-летний малыш говорит: «Я услышал твой трек и мне он очень понравился», — это важнее всего.

О социофобии и близких людях

А в 20 лет я была абсолютно счастлива, успешна и, представьте, мне хватало ста долларов в месяц, чтобы жить и быть уверенной в том, что у меня все прекрасно. Позже у меня появилась социофобия. Хотя, если честно, я даже не могу это так назвать. Думаю, это просто принятие или непринятие людей такими, какие они есть.

Сейчас у меня есть определенный круг общения, где я чувствую себя комфортно. С этими людьми я чувствую себя дома, знаю, что я в безопасности. А есть люди, которые ведут себя неадекватно: кричат, чрезмерно обижаются и так далее. Достаточно много качеств есть в человеке, которые мне непонятны. Почему он так себя ведет? Зачем он сейчас это сделал? Просто не хочется с некоторыми рядом находиться. Если это можно назвать социофобией – окей.

Мне кажется, это просто распределение людей на две группы. С одними тебе приятно общаться, они тебя любят, а ты любишь их. С другими — не хочется коммуницировать, не желаешь их видеть, не хочешь притворяться, что рад встрече с человеком.

О спаде популярности, переезде и начале нового этапа

В 24 года я решила переехать в Москву. Тот период был для меня крайне тяжелым. Популярность пошла на спад, концертов практически не было, финансовая ситуация оставляла желать лучшего, морально было сложно.

В тот момент у меня начались панические атаки. Очень не люблю об этом вспоминать. По началу я не понимала, что это и как с этим бороться. Я постоянно испытывала страх, не могла ориентироваться в метро, не понимала как и куда ехать.

В Москву я переехала совсем одна, здесь знакомых не было... Но поскольку я девчонка сильная, я собрала всю волю в кулак и сказала сама себе: «Я хочу, чтобы у меня здесь все получилось! Значит, так и будет». Начала работать, активно писала новые песни, которые в дальнейшем стали хитами.

Я долго привыкала к огромному мегаполису. Сравнивая это место с Минском, где я выросла, или Киевом, где я также прожила длительное время, я поняла, что Москва на сто процентов мой город. Ритм, который задает столица – это определенно то, что мне нужно. Так как я сильнейший холерик, мне нужно, чтобы все было быстро и четко. Сейчас. Сразу! Поэтому я быстро прижилась здесь, вернула популярность, нашла настоящих друзей, семью, самый крутой коллектив, c которыми я до сих пор сотрудничаю. С уверенностью могу сказать, что самое счастливое время в моей жизни я провела именно здесь, в Москве.

О популярности R&B и разнообразии в музыке

Часто вижу, что в СМИ меня представляют как королеву русского R&B. Согласна ли я с этим? Отвечу так: я отдала многие годы тому, чтобы писать неформатную музыку. Потом я много лет потратила на то, чтобы эта самая музыка в конце концов стала «форматной».

Если вы наблюдаете за трендами, то видите, что сейчас самые популярные музыкальные направления — это хип-хоп, R&B, соул. Это слушают абсолютно все. Я считаю, что имею прямое отношение к этому. Именно за это я так долго боролась, и мне очень приятно видеть на российской эстраде представителей разных направлений и жанров, а не только поп-музыкантов.

О любимом районе и теплых воспоминаниях

Свою первую квартиру в Москве я сняла в районе «Мосфильма». Мне крупно повезло, так как я сразу попала в творческую среду. Жила я, кстати, в самом обычном пятиэтажном доме. Никого из соседей не знала, как-то не пересекались. Рядом был парк с замечательным озером. Однажды в этом самом парке мы с командой снимали клип на песню «Без сомнения». Прохожие останавливались и наблюдали, что мы там такое интересное делаем. Сейчас невероятно это вспоминать!

То место и период, когда я только переехала, ассоциируются у меня с летом и грустью, так как на тот момент я была совершенно одна. Это доставляло дискомфорт, но в то же время я знала наверняка, что скоро найду классных друзей, мы будем вместе тусить, отдыхать, творить.

Каждый раз, проезжая мимо этого места, улыбаюсь.

О плюсах жизни в мегаполисе

Так как я много лет провела в Минске, а потом в Киеве, могу сказать, что в Москве все гораздо быстрее. Минск — очень спокойный городок, с размеренным ритмом жизни, там все течет медленно и плавно. Не хочу Минск ничем обидеть, город красивый, но факты на лицо.

А в Киеве у людей совершенно другой менталитет, нежели у москвичей. Я, прожив там шесть лет, так и не смогла по-настоящему адаптироваться. Если бы смогла, никогда бы оттуда не уехала.

Кстати, мои первые московские концерты случились, когда я еще жила в Киеве. Тогда вышла песня «Были танцы» и буквально порвала всевозможные чарты.

Приходилось часто мотаться туда-сюда, так как меня начали активно приглашать выступить, поучаствовать в каком-то мероприятии или телепередаче.