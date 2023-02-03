Популярная ведущая предупредила о вымогающих деньги от ее имени мошенниках

Популярная телеведущая Елена Летучая предупредила о том, что пользователям от ее имени начали писать мошенники. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) она рассказала, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков.

Фото: ТАСС ТАСС

Летучая опубликовала скриншот диалога мошенников, которые от ее лица просили поклонников перевести им небольшую сумму. Взамен они обещали 100 тысяч рублей в подарок. Для переписок злоумышленники использовали аккаунт в Telegram, в котором использовали имя и фотографию из официального профиля ведущей.

«Срочно! Мошенники! Если от моего имени вам будут предлагать высылать деньги, это обман!» — написала Летучая.

Ведущая также заверила, что не проводит никаких розыгрышей и тем более не просит своих подписчиков переводить ей деньги.