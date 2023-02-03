Регина Тодоренко пожаловалась на сына

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась кадрами, на которых ее старший сын Михаил бьется в истерике. Тодоренко посоветовала подписчикам не кричать на своих детей и не ругать их за плохое поведение в такие моменты.
«Психологически бывает очень сложно, но я просто оставляю ребенка в покое и не мешаю выплескивать эмоции. Жду. А когда вулкан стихнет, мы обязательно говорим и решаем, как еще можно самоуспокоиться без истерик», — пояснила Тодоренко.
Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, у них двое сыновей: старший Михаил и младший Мирослав.