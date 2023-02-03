Регина Тодоренко пожаловалась на сына

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась кадрами, на которых ее старший сын Михаил бьется в истерике. Тодоренко посоветовала подписчикам не кричать на своих детей и не ругать их за плохое поведение в такие моменты.