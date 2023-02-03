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16 минут назад

Регина Тодоренко пожаловалась на истерики сына

Газета.Ru

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась кадрами, на которых ее старший сын Михаил бьется в истерике. Тодоренко посоветовала подписчикам не кричать на своих детей и не ругать их за плохое поведение в такие моменты.

Регина Тодоренко пожаловалась на сына
Фото: ТАССТАСС

«Психологически бывает очень сложно, но я просто оставляю ребенка в покое и не мешаю выплескивать эмоции. Жду. А когда вулкан стихнет, мы обязательно говорим и решаем, как еще можно самоуспокоиться без истерик», — пояснила Тодоренко.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, у них двое сыновей: старший Михаил и младший Мирослав.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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