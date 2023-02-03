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1 час назад

Лариса Гузеева с мужем улетела из России

Газета.Ru

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева с мужем улетела из России, супруги неделю проведут в Израиле. Звезда рассказала об этом в личном блоге и опубликовала видео из апартаментов в Тель-Авиве.

Лариса Гузеева с мужем улетела в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Привет, Израиль. Привет, Тель-Авив. Вот приехали сюда на недельку», — отметила знаменитость.

Актриса замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, с которым знакома с детства. Пара поженилась в 1999 году, а в 2000-м у них родилась дочь Ольга. Также у телеведущей есть сын Георгий от редактора Кахи Толордавы. Звезда неоднократно говорила, что сохранила хорошие отношения с бывшим мужем и периодически общается с ним, как и супруг артистки Игорь Бухаров.

Ранее Лариса Гузеева удивила публику неожиданным заявлением. При общении с поклонниками ей задали вопрос, когда популярная программа «Давай поженимся» вернется в эфир, ведь с февраля передачу, как и другие развлекательные шоу, убрали из сетки вещания. Ответ телеведущей был категоричен.

«Никогда», — сказала Гузеева.

И больше звезда ничего объяснять не стала. Однако руководство федерального телеканала никаких официальных заявлений пока не делало.

Шоу-бизнес,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,
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