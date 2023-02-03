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1 час назад

Стало известно, продала ли Пугачева свою московскую квартиру

Лера Букина

Появившаяся ранее информация, что Алла Пугачева якобы продала свое имущество, в том числе огромную квартиру в Филипповском переулке, не подтвердилась. Жилье все также официально числится за певицей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Стало известно, продала ли Пугачева свою московскую квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно выписке из ЕГРН, квартира в 304 кв. м, расположенная в центре Москвы, по-прежнему принадлежит Пугачевой. Кадастровая стоимость жилища, подаренного ей бывшим зятем Русланом Байсаровым, оценивается в 220,9 млн рублей, а рыночная - около 300 млн. Квартира является единственным жильем артистки в России.

Также за Пугачевой числится два земельных участка. Один в 1,2 тыс. кв. м в Москве, стоимостью в 4,1 млн рублей. Второй - на 882 кв. м в Подмосковье, цена которого составляет 805 тысяч рублей.

Знаменитый замок в деревне Грязь всегда принадлежал Максиму Галкину. Еще одна квартиру, расположенную на Тверской улице, звезда 9 лет назад переписала на дочь Кристину Орбакайте.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в одном из интервью Пугачева якобы заявила, что избавилась от всей недвижимости в России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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