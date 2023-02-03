Новой девушкой 48-летнего ДиКаприо оказалась 19-летняя модель из Израиля

Новой девушкой американского актера Леонардо ДиКаприо оказалась модель из Израиля Эден Полани, которая младше него практически на 30 лет. Об этом сообщает OK!.

Фото: edenpolanii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) edenpolanii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На этой неделе Леонардо ДиКаприо засняли на вечеринке с новой девушкой. По данным OK!, той самой незнакомкой оказалась Эден Полани. Ей 19 лет, она работает моделью и состоит в агентстве ITM Model Management.

Эден Полани младше предыдущей предполагаемой возлюбленной актера, начинающей актрисы Виктории Ламас, на четыре года.

В августе 2022 года 48-летний Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камиллой Морроне вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. За последние полгода актера неоднократно замечали на свиданиях с манекенщицами, годящимися ему в дочери, — от 27-летней Джиджи Хадид до 22-летней манекенщицы с Украины Марии Береговой.