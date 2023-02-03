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1 час назад

Волочкова отказалась кодироваться после "пьяного" интервью

Газета.Ruиещё 2

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Life.ru отказалась кодироваться от алкогольной зависимости. В том, что ее интервью с журналисткой Аленой Блин, записанное ранее, было «пьяным», артистку заподозрили зрители передачи.

Волочкова отказалась кодироваться после "пьяного" интервью
Фото: СоцсетиСоцсети

Волочкова указала на то, что у нее нет зависимости, а время записи интервью было выбрано неудачное — на следующий день после празднования ее дня рождения и возвращения с Мальдив.

По словам балерины, она всю ночь перед интервью сидела на шпагате и разговаривала с дочерью, которую давно не видела. Кроме того, она посетовала, что ей задавали не те вопросы, на которые она готовилась отвечать, но реагировала звезда на них, по ее словам, «открыто, честно, по-настоящему».

Также Волочкова подчеркнула, что проводит по три часа в день в балетном зале, а хейтерам посоветовала «позатыкать свои вонючие рты, идти лесом и заниматься своей жизнью».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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