Волочкова отказалась кодироваться после "пьяного" интервью

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Life.ru отказалась кодироваться от алкогольной зависимости. В том, что ее интервью с журналисткой Аленой Блин, записанное ранее, было «пьяным», артистку заподозрили зрители передачи.

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Волочкова указала на то, что у нее нет зависимости, а время записи интервью было выбрано неудачное — на следующий день после празднования ее дня рождения и возвращения с Мальдив.

По словам балерины, она всю ночь перед интервью сидела на шпагате и разговаривала с дочерью, которую давно не видела. Кроме того, она посетовала, что ей задавали не те вопросы, на которые она готовилась отвечать, но реагировала звезда на них, по ее словам, «открыто, честно, по-настоящему».