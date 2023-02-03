Решетова рассказала о воссоединении с сыном Ратмиром

Модель Анастасия Решетова рассказала про воссоединение с сыном Ратмиром. Мальчик месяц провел на отдыхе с рэпером Тимати.

Фото: ТАСС ТАСС

После недели разлуки с сыном, Анастасия грустила и рассказала подписчикам, что ей тяжело дается расстояние. Мальчик месяц отдыхал с отцом: Тимати отвез малыша к морскому побережью.

Решетова тосковала по ребенку и переживала, что сын стал с ней холоден. Отпуск закончился и Анастасия порадовала подписчиков новостью, что они с Ратмиром вновь вместе.

В личном блоге появилось фото мальчика.

«Мы вместе», - подписала кадр Анастасия.

Публикацию модель сопроводила смайликом сердца.

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