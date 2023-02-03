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1 час назад

Анастасия Решетова рассказала о воссоединении с сыном Ратмиром

runews24.ru

Модель Анастасия Решетова рассказала про воссоединение с сыном Ратмиром. Мальчик месяц провел на отдыхе с рэпером Тимати.

Решетова рассказала о воссоединении с сыном Ратмиром
Фото: ТАССТАСС

После недели разлуки с сыном, Анастасия грустила и рассказала подписчикам, что ей тяжело дается расстояние. Мальчик месяц отдыхал с отцом: Тимати отвез малыша к морскому побережью.

Решетова тосковала по ребенку и переживала, что сын стал с ней холоден. Отпуск закончился и Анастасия порадовала подписчиков новостью, что они с Ратмиром вновь вместе.

В личном блоге появилось фото мальчика.

«Мы вместе», - подписала кадр Анастасия.

Публикацию модель сопроводила смайликом сердца.

Соцсети

Решетова переживала, что разлука с сыном скажется на их отношениях. Модель каждый день звонила бывшему супругу, чтобы увидеть Ратмира.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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