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17 минут назад

Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном

Елена Прошина

Певица Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Сергеем Глушко (Тарзан). В разговоре с «Московским комсомольцем» она заявила, что у них в отношениях все прекрасно.

Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что сначала о разладе Королевой и Тарзана сообщил юморист Павел Воля. Затем о разводе пары заявила балерина Анастасия Волочкова. Певица отметила, что ничего не знала об этом.

По ее словам, у нее в отношениях царит полная идиллия и с каждым годом они становятся только крепче.

«У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года», — добавила Королева.

Она обратила внимание, что за это время ее неоднократно разводили с Тарзаном, но они по-прежнему «живут и наслаждаются жизнью».

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Павел Воля,Анастасия Волочкова,
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