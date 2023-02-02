Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном

Певица Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Сергеем Глушко (Тарзан). В разговоре с «Московским комсомольцем» она заявила, что у них в отношениях все прекрасно.

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Напомним, что сначала о разладе Королевой и Тарзана сообщил юморист Павел Воля. Затем о разводе пары заявила балерина Анастасия Волочкова. Певица отметила, что ничего не знала об этом.

По ее словам, у нее в отношениях царит полная идиллия и с каждым годом они становятся только крепче.

«У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года», — добавила Королева.