Инстасамка отказалась высказываться о спецоперации

«Я не лезу не в свои дела, хочу давать хорошее настроение тем, кому это нужно. Все, кто делает музыку должны сейчас поддерживать аудиторию через свое дело, а не [говорить] о том, в чем не разбираются, чтобы потом не оправдываться или не бежать из страны», — посоветовала рэперша.