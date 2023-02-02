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58 минут назад

Инстасамка посоветовала музыкантам следить за словами, чтобы не бежать из страны

Газета.Ru

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) отказалась высказываться о спецоперации России на Украине и порекомендовала своим коллегам поступать так же. Социальные сети Зотеевой цитирует Readovka.

Инстасамка отказалась высказываться о спецоперации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению Инстасамки, музыкантам нужно следить за словами, чтобы не попасть в трудную ситуацию.

«Я не лезу не в свои дела, хочу давать хорошее настроение тем, кому это нужно. Все, кто делает музыку должны сейчас поддерживать аудиторию через свое дело, а не [говорить] о том, в чем не разбираются, чтобы потом не оправдываться или не бежать из страны», — посоветовала рэперша.

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