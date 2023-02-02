Ваенга с семьей улетела на Мальдивы

Певица Елена Ваенга вместе с супругом и сыном улетела из России. Об этом она сама сообщила в соцсетях, пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артистка опубликовала в соцсетях солнечные фотографии и призналась, что находится на отдыхе на Мальдивах.

Стоит отметить, что певица часто делится снимками сына Ивана, которого родила от барабанщика Романа Садырбаева. Несколько лет звезда скрывала имя отца мальчика, но все-таки раскрыла интригу. В 2016 году пара поженилась, однако певица до сих пор не любит рассказывать о семейной жизни.