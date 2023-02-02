Ваенга с семьей улетела на Мальдивы

Певица Елена Ваенга вместе с супругом и сыном улетела из России. Об этом она сама сообщила в соцсетях, пишет «Газета.ру».
Артистка опубликовала в соцсетях солнечные фотографии и призналась, что находится на отдыхе на Мальдивах.
Стоит отметить, что певица часто делится снимками сына Ивана, которого родила от барабанщика Романа Садырбаева. Несколько лет звезда скрывала имя отца мальчика, но все-таки раскрыла интригу. В 2016 году пара поженилась, однако певица до сих пор не любит рассказывать о семейной жизни.
Недавно Ваенга посетовала на вкусы 10-летнего сына. По ее словам, она «разревелась», когда узнала, что Иван увлекается музыкой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Певица считает, что популярному рэперу наплевать на российских детей, которые поют его песни, где нередко присутствует нецензурная лексика.