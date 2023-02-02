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1 час назад

Ваенга с семьей улетела на Мальдивы

Елена Прошина

Певица Елена Ваенга вместе с супругом и сыном улетела из России. Об этом она сама сообщила в соцсетях, пишет «Газета.ру».

Ваенга с семьей улетела на Мальдивы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка опубликовала в соцсетях солнечные фотографии и призналась, что находится на отдыхе на Мальдивах.

Стоит отметить, что певица часто делится снимками сына Ивана, которого родила от барабанщика Романа Садырбаева. Несколько лет звезда скрывала имя отца мальчика, но все-таки раскрыла интригу. В 2016 году пара поженилась, однако певица до сих пор не любит рассказывать о семейной жизни.

Недавно Ваенга посетовала на вкусы 10-летнего сына. По ее словам, она «разревелась», когда узнала, что Иван увлекается музыкой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Певица считает, что популярному рэперу наплевать на российских детей, которые поют его песни, где нередко присутствует нецензурная лексика.

Шоу-бизнес,Роман Садырбаев,Елена Ваенга,
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