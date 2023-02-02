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6 минут назад

Газманов высказался о покинувших Россию звездах

Lenta.ru

Певец Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах. Он стал гостем программы «Жизнь и судьба».

Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Фото: ТАССТАСС

Музыкант заявил, что участники специальной военной операции (СВО) не простят уехавших из страны артистов.

«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому», — сказал он.

По мнению Газманова, в СМИ слишком часто упоминают людей, которые покинули страну. Певец предложил «просто вычеркнуть» их.

Летом 2022 года Газманов раскритиковал уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову. Исполнитель сказал, что любой артист имеет право уехать из России, если не согласен с ее режимом, однако не должен критиковать решения государства, находясь в другом месте.

«Уехать из страны и там гадить собственной Родине — чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране... С одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко», — считает артист.

Он добавил, что такая критика, на его взгляд, соизмерима измене.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Чулпан Хаматова,
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