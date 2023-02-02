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8 минут назад

Газманов рассказал подробности о концерте в Дубае до скандала с Меладзе

Мария Иванова

Нетрезвые гости мероприятия в Дубае требовали от артистов высказаться по поводу российской спецоперации на Украине и певец Валерий Меладзе пошел у них на поводу. Об этом рассказал автор и исполнитель песен Олег Газманов, пишет «СтарХит».

Газманов рассказал подробности о концерте в Дубае до скандала с Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скандал с участием Валерия Меладзе разразился после его выступления в Дубае, где музыкант со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна хейта, однако сам Меладзе поспешил оправдаться, заявив, что лишь мечтает об установлении мира.

При этом концерты Валерия Меладзе в России были отменены. В частности, вместо его выступления в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 8 марта состоится концерт Владимира Преснякова.

По словам Газманова, он также принял приглашение отпраздновать Новый год в концертном зале в Дубае и вышел на сцену после того как стало известно, что юморист Александр Ревва опаздывает.

«Мне было весело, сказал, мол, никаких проблем, спою пару песен. Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: "Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети". Потом подошла охрана. Это такой эпизод, про который много всего раздули», - заметил Газманов в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Газманов отметил, что несколькими часами позже на этой же сцене выступал Меладзе и он пошел на поводу у гостей, но сказал прославляющие Украину слова шепотом.

«С Валерием не общался, мы уже ушли. Это было далеко за полночь. Я всего не видел, только по видео, которое сняли. (…) Бог им судья, это его выбор», - отметил артист, подчеркнув, что сам бы точно не повелся на провокации и не стал бы ничего выкрикивать.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Александр Ревва,Валерий Меладзе,Владимир Пресняков,
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