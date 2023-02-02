Газманов рассказал подробности о концерте в Дубае до скандала с Меладзе

«Мне было весело, сказал, мол, никаких проблем, спою пару песен. Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: "Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети". Потом подошла охрана. Это такой эпизод, про который много всего раздули», - заметил Газманов в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».