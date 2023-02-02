Резник высказался о приезде Пугачевой на его юбилей

Поэт-песенник Илья Резник признался, что не ждет певицу Аллу Пугачеву на свой юбилей, который пройдет 4 апреля. Как сообщает «МК», ранее Примадонна регулярно посещала праздники артиста.

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По словам Резника, на прошлом дне рождения Пугачева пела сорок минут. Он с трепетом вспоминает то время, когда артистка была рядом с ним, однако в этот раз она не посетит 85-летие музыканта.

«К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей», — сказал он.

Вместе с тем Резник уверен, что в будущем Пугачева вернется в Россию, хоть он и не знает, когда это произойдет.