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13 минут назад

Резник высказался о приезде Пугачевой на его юбилей

Никита Бородкин

Поэт-песенник Илья Резник признался, что не ждет певицу Аллу Пугачеву на свой юбилей, который пройдет 4 апреля. Как сообщает «МК», ранее Примадонна регулярно посещала праздники артиста.

Резник высказался о приезде Пугачевой на его юбилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Резника, на прошлом дне рождения Пугачева пела сорок минут. Он с трепетом вспоминает то время, когда артистка была рядом с ним, однако в этот раз она не посетит 85-летие музыканта.

Стали известны подробности конфликта между Резником и Ваенгой

«К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей», — сказал он.

Вместе с тем Резник уверен, что в будущем Пугачева вернется в Россию, хоть он и не знает, когда это произойдет.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре этого года Примадонна вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы. В середине декабря налоговая служба закрыла последнюю существовавшую в стране компанию певицы из-за банкротства.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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