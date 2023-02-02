Организаторы Евровидения-2023 показали сцену конкурса в Ливерпуле

Британский телеканал BBC показал фотографии оформления сцены песенного конкурса «Евровидение-2023», который пройдет в Ливерпуле. Об этом пишет портал «Слово и дело».
Поклонники музыкального смотра смогли увидеть, как будет выглядеть концертный зал в Ливерпуле. На кадрах видно, что сцену и места для участников отделяет пространство для зрителей. От самой же сцены отходит специальный круглый выступ, на который могут переместиться артисты во время выступления.
Вдоль сцены размещены светящиеся изогнутые полосы, а потолок украшают полукруги. Поклонники будут размещены в фан-зоне и на трибунах.
Напомним, в прошлом году на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra. При этом коллектив выкрикивал со сцены политические высказывания, что запрещено правилами музыкального конкурса. Из-за ситуации на Украине в этом году конкурс было решено провести в Ливерпуле.