Организаторы Евровидения-2023 показали сцену конкурса в Ливерпуле

Британский телеканал BBC показал фотографии оформления сцены песенного конкурса «Евровидение-2023», который пройдет в Ливерпуле. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Поклонники музыкального смотра смогли увидеть, как будет выглядеть концертный зал в Ливерпуле. На кадрах видно, что сцену и места для участников отделяет пространство для зрителей. От самой же сцены отходит специальный круглый выступ, на который могут переместиться артисты во время выступления.

VK/ЕВРОВИДЕНИЕ 2023 - EUROFANS

Вдоль сцены размещены светящиеся изогнутые полосы, а потолок украшают полукруги. Поклонники будут размещены в фан-зоне и на трибунах.

ЕВРОВИДЕНИЕ 2023 - EUROFANS