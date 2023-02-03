Илья Резник о Пугачевой: "Она обязательно вернется. Но не сейчас"

Поэт-песенник Илья Резник поделился своими мыслями по поводу отъезда Аллы Пугачевой из России. В прошлом году она уехала с семьей в Израиль. Народный артист, который на протяжении многих лет близко общался с Примадонной, уверен, что в конце концов она вернется на Родину.

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В апреле Илья Резник готовится отметить свой юбилей. Раньше такие мероприятия не обходились без Аллы Пугачевой. Но в этот раз ее, скорее всего, не будет.

"К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернется на Родину. Я так думаю. Но не сейчас", - сказал он изданию "МК".

Маэстро упоминал ранее, что перестал общаться с Аллой Пугачевой после ее отъезда. "Если она уехала, бросила свою родину в такой непростой момент, то что можно обсуждать?" - говорил он тогда.

К слову, сам маэстро тоже пострадал из-за того, что песни Примадонны перестали звучать в радиоэфире. Дело в том, что среди композиций которые она исполняла, много его творений, за которые он получал отчисления.