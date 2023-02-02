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34 минуты назад

Популярный российский блогер высказался о перспективах эмиграции

Lenta.ru

Популярный блогер Николай Соболев заявил, что не планирует уезжать из России страны, потому что для него важно обозревать текущие события, находясь в одинаковых условиях со своими зрителями. Перспективы эмиграции он оценил в интервью литературному критику Галине Юзефович, запись беседы доступна на YouTube.

Популярный российский блогер высказался о перспективах эмиграции
Фото: ТАССТАСС

Блогер назвал отказ от эмиграции своей принципиальной позицией.

«В это кризисное для страны время для меня важно вещать из страны, потому что там живут люди, которые меня смотрят, они тоже хотели бы, может быть, кто-то уехать, спрятаться на острове, кто-то уехал», — объяснил Соболев.

Блогер также сказал, что не может позволить себе высказываться о событиях в России, не находясь в одинаковых условиях со своей аудиторией. Кроме того, он заявил, что остался бы в стране, даже если бы его объявили иностранным агентом.

В конце сентября на фоне объявления частичной мобилизации ряд Telegram-каналов распространил сообщения о том, что Соболев покинул Россию. Блогер, комментируя слухи, подтвердил, что находится за границей. Вместе с тем он опроверг утверждения об эмиграции на фоне частичной мобилизации и заявил, что вскоре вернется в Россию. В октябре Соболев сообщил, что прилетел в Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес,Галина Юзефович,Николай Соболев,
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