Популярный российский блогер высказался о перспективах эмиграции

Популярный блогер Николай Соболев заявил, что не планирует уезжать из России страны, потому что для него важно обозревать текущие события, находясь в одинаковых условиях со своими зрителями. Перспективы эмиграции он оценил в интервью литературному критику Галине Юзефович, запись беседы доступна на YouTube.

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Блогер назвал отказ от эмиграции своей принципиальной позицией.

«В это кризисное для страны время для меня важно вещать из страны, потому что там живут люди, которые меня смотрят, они тоже хотели бы, может быть, кто-то уехать, спрятаться на острове, кто-то уехал», — объяснил Соболев.

Блогер также сказал, что не может позволить себе высказываться о событиях в России, не находясь в одинаковых условиях со своей аудиторией. Кроме того, он заявил, что остался бы в стране, даже если бы его объявили иностранным агентом.