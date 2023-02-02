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40 минут назад

Киану Ривз подал в суд на своего самозваного родственника

Российская Газетаиещё 3

Киану Ривз обратился в суд - актер попросил юридическим порядком оградить его от преследований мужчины, считающего себя родственником артиста.

Киану Ривз подал в суд на своего самозваного родственника
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает TMZ, адвокат звезды "Матрицы" во вторник направил в суд документы, в которых предлагается официально запретить сталкеру Ривза приближаться к нему и его партнерше Александре Грин ближе чем на 90 метров.

Речь идет о 38-летнем мужчине по имени Брайан Диксон, который донимает своим вниманием Киану и Александру на протяжении нескольких месяцев. В документах, имеющихся в распоряжении ресурса, сказано, что Ривз был вынужден нанять охрану, но Диксон все равно находит пути проникать в дом актера. Так с ноября по январь сталкер шесть раз проникал на частую собственность Киану, один раз устроившись ночевать на его заднем дворе. А когда странного типа нашли и выставили, он вернулся на следующее утро и оставил на участке "подозрительный и беспокоящий рюкзак", в котором, как оказалось позже, был набор для проведения ДНК-теста. Так как Диксон уверен, что они с актером родственники. Что тестирование и было призвано якобы доказать.

Отмечено: Диксон публикует в соцсетях "тревожащие сообщения", подписывая их как Джаспер Кейт Ривз.

Как утверждают юристы Ривза, Диксон - персонаж с богатым криминальным прошлым. Судья удовлетворил просьбу истца и выдал временный запрет, не разрешающий сталкеру приближаться к артисту и его подругу ближе указанного выше расстояния.

Шоу-бизнес,Александра Грин,Киану Ривз,
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