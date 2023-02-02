Киану Ривз подал в суд на своего самозваного родственника

Речь идет о 38-летнем мужчине по имени Брайан Диксон, который донимает своим вниманием Киану и Александру на протяжении нескольких месяцев. В документах, имеющихся в распоряжении ресурса, сказано, что Ривз был вынужден нанять охрану, но Диксон все равно находит пути проникать в дом актера. Так с ноября по январь сталкер шесть раз проникал на частую собственность Киану, один раз устроившись ночевать на его заднем дворе. А когда странного типа нашли и выставили, он вернулся на следующее утро и оставил на участке "подозрительный и беспокоящий рюкзак", в котором, как оказалось позже, был набор для проведения ДНК-теста. Так как Диксон уверен, что они с актером родственники. Что тестирование и было призвано якобы доказать.