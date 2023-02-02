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40 минут назад

На Киркорова снова подали в суд

Никита Бородкин

К певцу Филиппу Киркорову предъявили новый иск на сумму в миллион рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, в суд обратились православные активисты с руководителем проекта «Мирный воин» Михаил Феодориди.

Причиной иска стало скандальное выступление поп-короля с крестом в Кремле. По мнению активистов, певец должен выплатить крупный штраф, поскольку танец на религиозном символе является надругательством над святыней.

Напомним, что во время выступления в честь 55-летия Киркорова, которое состоялось в конце апреля в Кремлевском дворце, на сцене появился огромный крест с «распятой» внутри актрисой. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец начал ходить по нему.

В результате на исполнителя обрушилась критика, а некоторые оскорбленные россияне стали обращаться в следственный комитет с просьбой провести проверку. Киркоров извинялся перед публикой, однако это не помогло, а ряд его выступлений на Кавказе и вовсе отменили отменили.

Шоу-бизнес,Видео,Филипп Киркоров,Следственный комитет,
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