На Киркорова снова подали в суд

К певцу Филиппу Киркорову предъявили новый иск на сумму в миллион рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, в суд обратились православные активисты с руководителем проекта «Мирный воин» Михаил Феодориди.

Причиной иска стало скандальное выступление поп-короля с крестом в Кремле. По мнению активистов, певец должен выплатить крупный штраф, поскольку танец на религиозном символе является надругательством над святыней.

Напомним, что во время выступления в честь 55-летия Киркорова, которое состоялось в конце апреля в Кремлевском дворце, на сцене появился огромный крест с «распятой» внутри актрисой. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец начал ходить по нему.