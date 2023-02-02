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12 минут назад

Никас Сафронов рассказал о своем состоянии после отравления

Мир24

Художник Никас Сафронов рассказал «Ленте.ру», что попал в больницу с отравлением. В настоящее время его состояние улучшилось, и он уже находится дома.

Никас Сафронов рассказал о своем состоянии после отравления
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас уже все нормально. Мне получше», – отметил Сафронов.

Издание Starhit со ссылкой на актера Николай Денисова сообщило, художник оказался в одном из столичных медучреждении из-за съеденной банки вяленых помидоров. Сафронов подтвердил, что отравление могло наступить из-за названного блюда.

Накануне актера Бориса Щербакова увезли в больницу перед тем, как он должен был сыграть в спектакле «Свободная пара» в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Борис Щербаков,Никас Сафронов,
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