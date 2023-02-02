Сестра Жанны Фриске пожаловалась на сумасшедшего фаната

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что многократно получала сообщения от назойливого поклонника, у которого, вероятно, проблемы с психикой. Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ».

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Жанны Фриске умерла уже более семи лет назад, однако в памяти своих близких память о ней жива по сей день. Недавно ее сестра Наталья написала в личном блоге, что неадекватный фанат артистки до сих пор пишет ей странные сообщения. Женщина пытается его блокировать, но он снова объявляется с нового номера.