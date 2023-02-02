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17 минут назад

Сестра Жанны Фриске пожаловалась на сумасшедшего фаната

Слово и Дело

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что многократно получала сообщения от назойливого поклонника, у которого, вероятно, проблемы с психикой. Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ».

Сестра Жанны Фриске пожаловалась на сумасшедшего фаната
Фото: ТАССТАСС

Жанны Фриске умерла уже более семи лет назад, однако в памяти своих близких память о ней жива по сей день. Недавно ее сестра Наталья написала в личном блоге, что неадекватный фанат артистки до сих пор пишет ей странные сообщения. Женщина пытается его блокировать, но он снова объявляется с нового номера.

Также она вспомнила неудобную правду из совместной жизни Фриске с Дмитрием Шепелевым. Оказывается, продюсер очень плохо относился к певице и морил ее голодом. Так, Наталье она рассказывала, что в больницу ей благоверный почти ничего не привозит, поэтому она фактически там голодает.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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