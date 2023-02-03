Лариса Долина и Валя Карнавал будут мириться в эфире Первого канала

3 февраля в 23:20, в рамках нового проекта "Подкаст. ЛАБ" на Первом канале состоится долгожданная встреча Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Произойдет это сразу после шоу "Голос. Дети"
"Здравствуйте, Лариса Александровна! Я так рада видеть вас. Вы потрясающе выглядите! Впервые услышала, как вы поете вживую. У меня мурашки размером с кулак", - говорит Карнавал
"У тебя столько поклонников, что они меня просто разорвали!", - парирует Долина.
Чем фанаты отличаются от хейтеров? Как TikTok блогерша Валя Карнавал пыталась образумить свою миллионную аудиторию? Что говорила своим поклонникам народная артистка России? Все это сегодня в "Подкаст.Лаб" на Первом канале.
В гости к Ларисе Долиной и ведущим подкаста "Неформат" придет Иван Чебанов, у которого сейчас более ста миллионов просмотров на стриминговых площадках. Придет не с пустыми руками, а с цветами и фото из далеких 90-х, когда он маленьким мальчиком сфотографировался с Долиной за кулисами концертного зала "Россия".
На съемках подкаста родилась альтернативная версия хита 90-х "Погода в доме" - с совершенно новым звучанием, аранжировкой и стихами. Лариса Долина смогла сказать только: "Обалдеть!" и пригласила Чебанова на свой сольный концерт в Крокусе, чтобы исполнить новую "Погоду в доме" дуэтом.