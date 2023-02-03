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1 час назад

Лариса Долина и Валя Карнавал будут мириться в эфире Первого канала

Российская Газетаиещё 1

3 февраля в 23:20, в рамках нового проекта "Подкаст. ЛАБ" на Первом канале состоится долгожданная встреча Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Произойдет это сразу после шоу "Голос. Дети"

Лариса Долина и Валя Карнавал будут мириться в эфире Первого канала
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Здравствуйте, Лариса Александровна! Я так рада видеть вас. Вы потрясающе выглядите! Впервые услышала, как вы поете вживую. У меня мурашки размером с кулак", - говорит Карнавал

"У тебя столько поклонников, что они меня просто разорвали!", - парирует Долина.

Чем фанаты отличаются от хейтеров? Как TikTok блогерша Валя Карнавал пыталась образумить свою миллионную аудиторию? Что говорила своим поклонникам народная артистка России? Все это сегодня в "Подкаст.Лаб" на Первом канале.

В гости к Ларисе Долиной и ведущим подкаста "Неформат" придет Иван Чебанов, у которого сейчас более ста миллионов просмотров на стриминговых площадках. Придет не с пустыми руками, а с цветами и фото из далеких 90-х, когда он маленьким мальчиком сфотографировался с Долиной за кулисами концертного зала "Россия".

На съемках подкаста родилась альтернативная версия хита 90-х "Погода в доме" - с совершенно новым звучанием, аранжировкой и стихами. Лариса Долина смогла сказать только: "Обалдеть!" и пригласила Чебанова на свой сольный концерт в Крокусе, чтобы исполнить новую "Погоду в доме" дуэтом.

Шоу-бизнес,Валя Карнавал,Иван Чебанов,Первый канал,
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