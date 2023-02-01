Известный российский композитор и певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце в одной из столичных клиник. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что врачи провели Николаеву коронарографию и установили стенты.
По данным канала, в среду, 31 января, 63-летний певец был госпитализирован со вторым инфарктом в московский кардиоцентр. Первый сердечный приступ он перенес в 2021-м году.
Ранее певица Наталья Королева, экс-супруга Николаева, призвала бывшего мужа беречь здоровье. Она подчеркнула, что певец нужен родным, близким и поклонникам.