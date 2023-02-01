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8 минут назад

Актриса Татьяна Лютаева назвала себя "сумасшедшей" бабушкой

Газета.Ru

Актриса Татьяна Лютаева призналась в беседе с mk.ru, какая она бабушка.

Актриса Татьяна Лютаева назвала себя "сумасшедшей" бабушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лютаева назвала себя «сумасшедшей бабушкой». Она отметила, что все трое внуков любят ее. Однако артистка не позволяет детям «ездить» на ней. Наоборот, малыши уважают и слушаются бабушку.

«Я бываю строга, но, конечно, я их очень люблю», — рассказала актриса.

57-летняя Лютаева отметила, что не сильно переживает из-за своего возраста. По ее словам, актриса старается находить положительные моменты в каждом периоде своей жизни. Для артистки важно чувствовать себя комфортно.

«Поэтому я не трачу время на эти глупости, продумывание, что же будет дальше: как страшно жить и как тяжело в этом возрасте», — объяснила звезда.

Шоу-бизнес,Татьяна Лютаева,
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