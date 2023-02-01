Актриса Татьяна Лютаева назвала себя "сумасшедшей" бабушкой

Актриса Татьяна Лютаева призналась в беседе с mk.ru, какая она бабушка.
Лютаева назвала себя «сумасшедшей бабушкой». Она отметила, что все трое внуков любят ее. Однако артистка не позволяет детям «ездить» на ней. Наоборот, малыши уважают и слушаются бабушку.
«Я бываю строга, но, конечно, я их очень люблю», — рассказала актриса.
57-летняя Лютаева отметила, что не сильно переживает из-за своего возраста. По ее словам, актриса старается находить положительные моменты в каждом периоде своей жизни. Для артистки важно чувствовать себя комфортно.
«Поэтому я не трачу время на эти глупости, продумывание, что же будет дальше: как страшно жить и как тяжело в этом возрасте», — объяснила звезда.