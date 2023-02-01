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59 минут назад

Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности

Илья Родин

Британский рок-певец Оззи Осборн, один из основателей и участник группы Black Sabbath, объявил в Twitter о прекращении гастрольной деятельности. Причиной этого решения стала полученная в 2019 году травма позвоночника, пишет ТАСС.

Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Осборн напомнил поклонникам, что в феврале 2019 года получил травму позвоночника. Он пояснил, что четыре года стремился вернуться на сцену, перенес ряд операций, прошел лечение при помощи новейшей кибернетической технологии HAL.

«Мой голос в отличном состоянии. Однако мое тело физически все еще очень слабо», - подчеркнул музыкант.

Рок-певец признался, что даже не мог себе представить подобного завершения карьеры.

Уточняется, что турне No More Tours II (созвучно с названием альбома Осборна 1991 года No More Tears) должно было пройти еще в 2017 году, однако несколько раз переносилось из-за слабого здоровья исполнителя.

Напомним, что Джон Майкл Осборн (настоящее имя музыканта) снискал мировую известность в составе рок-группы Black Sabbath. Сольно и в составе коллектива он дал свыше 2,5 тыс. концертов. В частности, в 2018 году певец выступил в московском спорткомплексе «Олимпийский».

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