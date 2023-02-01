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1 час назад

Никас Сафронов рассказал о состоянии после госпитализации

Lenta.ru

Художник Никас Сафронов в беседе с «Лентой.ру» подтвердил, что находится в больнице с отравлением. Он добавил, что сейчас его состояние улучшилось.

Никас Сафронов рассказал о состоянии после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Никас Сафронов госпитализирован в одну из столичных клиник с сильным отравлением. Как рассказал актер Николай Денисов, Сафронов оказался в больнице из-за съеденной банки вяленых помидоров.

«Сейчас уже все нормально. Мне получше», — сообщил Сафронов.

Также художник согласился, что отравление могло произойти из-за съеденных в большом количестве вяленых помидоров.

В декабре 2022 года Никас Сафронов рассказал, что в его бывшие квартиры в Турции однажды вселились бездомные. Также Сафронов отметил, что несколько лет назад купил для родственников семь квартир. Каждый объект обошелся ему в 120 тысяч евро, однако от продажи художник получил только половину суммы.

Шоу-бизнес,Николай Денисов,Никас Сафронов,
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