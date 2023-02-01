Никас Сафронов рассказал о состоянии после госпитализации

Художник Никас Сафронов в беседе с «Лентой.ру» подтвердил, что находится в больнице с отравлением. Он добавил, что сейчас его состояние улучшилось.

В декабре 2022 года Никас Сафронов рассказал, что в его бывшие квартиры в Турции однажды вселились бездомные. Также Сафронов отметил, что несколько лет назад купил для родственников семь квартир. Каждый объект обошелся ему в 120 тысяч евро, однако от продажи художник получил только половину суммы.