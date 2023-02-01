Рудковская пожаловалась на бизнес-класс за полмиллиона рублей

Вот и закончилась Неделя моды в Париже, которую звездный продюсер ну никак не могла пропустить. Ради главного события индустрии Яна Рудковская даже отказалась от поездки на концерт Бейонсе. А может быть, и зря. На рейсе из Эмиратов наверняка не пришлось бы страдать, как в злополучном самолете из Стамбула.
Гневный пост-жалобу на авиакомпанию Turkish Airlines продюсер опубликовала в своем телеграм-канале.
«Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий, упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101-й позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги», — сразу обозначила звезда.
И действительно, причины для ярости налицо.
Место за 500 тысяч рублей никак не отличалось от бюджетного: ни ноги не вытянешь, ни телевизор не посмотришь. Это какая-то досадная ошибка? К посту Яна прикрепила неоспоримые доказательства — видео из самолета. На премиальность нет и намека: антураж салона заставляет усомниться в соответствии цены и качества.
«Самолет битком! Ни одного свободного места! А что тут писать? Неуважение дичайшее, товарищи!» — возмутилась продюсер.
К слову, сервисом остались недовольны и другие пассажиры самолета. По словам Яны, они предлагали писать коллективную жалобу. В общем, турецкие авиалинии потеряли ценного клиента. Рудковская теперь готова терпеть особенности пути через Дубай: «Там, может, и дольше, но точно ночным рейсом ты за эти деньги поспишь, а не вызовешь с кривой спиной костоправа-массажиста на следующий день».