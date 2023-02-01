В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Яна Рудковская пожаловалась на бизнес-класс за полмиллиона рублей: «Ни одного свободного места!»

Super.ru

Вот и закончилась Неделя моды в Париже, которую звездный продюсер ну никак не могла пропустить. Ради главного события индустрии Яна Рудковская даже отказалась от поездки на концерт Бейонсе. А может быть, и зря. На рейсе из Эмиратов наверняка не пришлось бы страдать, как в злополучном самолете из Стамбула.

Рудковская пожаловалась на бизнес-класс за полмиллиона рублей
Фото: Super.ruSuper.ru

Гневный пост-жалобу на авиакомпанию Turkish Airlines продюсер опубликовала в своем телеграм-канале.

«Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий, упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101-й позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги», — сразу обозначила звезда.

И действительно, причины для ярости налицо.

Место за 500 тысяч рублей никак не отличалось от бюджетного: ни ноги не вытянешь, ни телевизор не посмотришь. Это какая-то досадная ошибка? К посту Яна прикрепила неоспоримые доказательства — видео из самолета. На премиальность нет и намека: антураж салона заставляет усомниться в соответствии цены и качества.

«Самолет битком! Ни одного свободного места! А что тут писать? Неуважение дичайшее, товарищи!» — возмутилась продюсер.

К слову, сервисом остались недовольны и другие пассажиры самолета. По словам Яны, они предлагали писать коллективную жалобу. В общем, турецкие авиалинии потеряли ценного клиента. Рудковская теперь готова терпеть особенности пути через Дубай: «Там, может, и дольше, но точно ночным рейсом ты за эти деньги поспишь, а не вызовешь с кривой спиной костоправа-массажиста на следующий день».

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Turkish Airlines,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители