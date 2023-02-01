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47 минут назад

Алика Смехова вышла в свет с молодым спутником

New Magazine

Актриса показала нового мужчину, который годится ей в сыновья.

Алика Смехова вышла в свет с молодым спутником
Фото: New MagazineNew Magazine

30 января в театре им. Моссовета состоялся премьерный показ драмы-байопика «Раневская» о жизни актрисы Фаины Раневской. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Премьеру посетили Александр Домогаров, Ирина Гринева, Максим Литовченко, Андрей Бутин, Игорь Письменный и другие. Среди звездных гостей была замечена и Алика Смехова с новым молодым спутником.

New Magazine

54-летняя актриса в последнее время выглядит неузнаваемой. На ее лице сложно не заметить перемены: наливные щеки, пухлые губы и заостренный подборок. Актриса явно старается молодо выглядеть, ведь есть ради кого. Смехова появилась на показе не одна, а с молодым спутником — 31-летним актером Игорем Скрипко. Алика для выхода выбрала повседневный наряд — голубые джинсы и свитер. Ее спутник был в джинсах, белоснежной футболке и темно-синем пиджаке.

Игорь Скрипко — актер столичного театра «У Никитских ворот». Фильмография Игоря насчитывает 40 ролей. В основном, в сериалах. Ему всего 31 год, молодой человек никогда не был женат, детей тоже нет. Известно, что долгое время он состоял в отношениях с дочерью Михаила Задорнова. Сама актриса разницу в возрасте , похоже, не считает помехой. Рядом с Игорем она держалась легко и непринужденно.

Напомним, личная жизнь дочери «Атоса» всегда была бурной и яркой. Она трижды официально была замужем. У актрисы двое взрослых сыновей: Артем (22) и Макар (15).

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