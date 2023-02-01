Алика Смехова вышла в свет с молодым спутником

Актриса показала нового мужчину, который годится ей в сыновья.

Фото: New Magazine New Magazine

New Magazine

54-летняя актриса в последнее время выглядит неузнаваемой. На ее лице сложно не заметить перемены: наливные щеки, пухлые губы и заостренный подборок. Актриса явно старается молодо выглядеть, ведь есть ради кого. Смехова появилась на показе не одна, а с молодым спутником — 31-летним актером Игорем Скрипко. Алика для выхода выбрала повседневный наряд — голубые джинсы и свитер. Ее спутник был в джинсах, белоснежной футболке и темно-синем пиджаке.

Игорь Скрипко — актер столичного театра «У Никитских ворот». Фильмография Игоря насчитывает 40 ролей. В основном, в сериалах. Ему всего 31 год, молодой человек никогда не был женат, детей тоже нет. Известно, что долгое время он состоял в отношениях с дочерью Михаила Задорнова. Сама актриса разницу в возрасте , похоже, не считает помехой. Рядом с Игорем она держалась легко и непринужденно.