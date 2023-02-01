Никас Сафронов попал в больницу

«Он был голодный, но устал после тяжелого рабочего дня и поэтому не хотел никуда идти. Он вспомнил, что один его приятель привез ему из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл ее и с огромным наслаждением начал есть», — отметил знакомый художника Николай Денисов.