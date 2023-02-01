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56 минут назад

Никас Сафронов попал в больницу с пищевым отравлением

Слово и Делоиещё 1

Российский художник Никас Сафронов попал в больницу с сильным отравлением. Перед госпитализацией он ел вяленые помидоры.

Никас Сафронов попал в больницу
Фото: Агентство «Москва» | Сергей КиселевАгентство «Москва» | Сергей Киселев

Сафронов попал к врачам в ночь на 1 февраля. Специалистам удалось стабилизировать состояние художника. Его друг рассказал, что перед госпитализацией Сафронов съел немало итальянских вяленых помидоров, передает StarHit.

«Он был голодный, но устал после тяжелого рабочего дня и поэтому не хотел никуда идти. Он вспомнил, что один его приятель привез ему из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл ее и с огромным наслаждением начал есть», — отметил знакомый художника Николай Денисов.

Он добавил, что Сафронов съел почти всю банку из-за аппетита. Состояние начало ухудшаться примерно через полтора часа. Появились тошнота, озноб, рвота. Промывание желудка в больнице помогло исправить положение.

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