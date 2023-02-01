Приходько отреагировала на заявление Распутиной об украинцах

«Мне очень нравится, когда рассуждают о морали люди, которые напрочь не понимают в ней ничего! Расчленить? Это как раз мы сейчас и делаем! Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!» — заявила она.