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32 минуты назад

Приходько отреагировала на заявление Распутиной об украинцах

Елена Прошина

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала слова Маши Распутиной о политике и специальной операции. По ее мнению, у российской певицы отсутствует мораль. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Приходько отреагировала на заявление Распутиной об украинцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Распутина в одном из интервью поделилась мнением, что считает россиян и украинцев единым народом. Также она высказалась в поддержку специальной военной операции. Слова певицы задели Анастасию Приходько.

«Мне очень нравится, когда рассуждают о морали люди, которые напрочь не понимают в ней ничего! Расчленить? Это как раз мы сейчас и делаем! Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!» — заявила она.

Приходько также припомнила звезде, как та якобы сдала свою старшую дочь Лидию в психиатрическую клинику. Украинская певица заметила, что мораль «не ее конек».

Ранее Маша Распутина рассказала, что со старшей дочерью стала общаться только после смерти первого мужа Владимира Ермакова. По ее словам, он «завербовал» Лидию к себе, а потом сдал ее в психбольницу. Певица подчеркивала, что девушка была полностью под влиянием отца.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Владимир Ермаков,
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