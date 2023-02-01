Федункив назвала отличительную особенность русских женщин

Русские женщины отличаются от других тем, что привыкли сами решать свои проблемы, им проще самостоятельно разобраться с ситуацией, чем попросить у кого-то о помощи. Об этом рассказала российская актриса и юмористка Марина Федункив.

Фото: Youtube / Сама Меньшова Youtube / Сама Меньшова

— Наш девиз — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем, — сказала она.

По словам актрисы, русские женщины мало кому доверяют. Это связано с тем, что их мужчины зачастую крайне избалованы и это вынуждает самостоятельно решать любые возникшие проблемы. Из-за этого девушки сталкиваются с главным обстоятельством — полным отсутствием времени на свою собственную жизнь, передает Газета.ru.