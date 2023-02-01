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41 минуту назад

«Я и сама была такой»: Федункив назвала отличительную особенность русских женщин

Вечерняя Москва

Русские женщины отличаются от других тем, что привыкли сами решать свои проблемы, им проще самостоятельно разобраться с ситуацией, чем попросить у кого-то о помощи. Об этом рассказала российская актриса и юмористка Марина Федункив.

Федункив назвала отличительную особенность русских женщин
Фото: Youtube / Сама МеньшоваYoutube / Сама Меньшова

— Наш девиз — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем, — сказала она.

По словам актрисы, русские женщины мало кому доверяют. Это связано с тем, что их мужчины зачастую крайне избалованы и это вынуждает самостоятельно решать любые возникшие проблемы. Из-за этого девушки сталкиваются с главным обстоятельством — полным отсутствием времени на свою собственную жизнь, передает Газета.ru.

В этом году на телеканале ТНТ стартует комедийный сериал «Кафе Куба», где Марина Федункив сыграла главную роль. «Вечерняя Москва» встретилась с артисткой накануне премьеры. Артистка рассказала о съемках новой работы, своей творческой деятельности, личной жизни и многое другое.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,
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