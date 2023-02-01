Дана Борисова поддержала Волочкову после интервью в нетрезвом виде

«Мне ее очень жалко, я за нее переживаю. Я хочу понять, это концепция, что герой немножко выпивает и у него развязывается язык, либо это конкретно с Настей так поступили. У Насти проблема эта есть, зависимость от алкоголя», — заявила Борисова.