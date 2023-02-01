Дана Борисова поддержала Волочкову после интервью в нетрезвом виде

Телеведущая Дана Борисова поддержала балерину Анастасию Волочкову после того, как танцовщица дала интервью в предположительно нетрезвом виде. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
«Мне ее очень жалко, я за нее переживаю. Я хочу понять, это концепция, что герой немножко выпивает и у него развязывается язык, либо это конкретно с Настей так поступили. У Насти проблема эта есть, зависимость от алкоголя», — заявила Борисова.
По ее словам, танцовщица не может самостоятельно принять решение, пить ей спиртное или не пить. Телеведущая напомнила, что Волочкова и актер Никита Джигурда нередко выпивают вместе и «снимают смешные истории». Борисова считает, что балерину «подставили» на интервью. Она назвала такой поступок «неэтичным».
Ранее Волочкова рассказала о боязни замкнутого пространства.