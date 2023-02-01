Вдовиченков рассказал о «кровавых драках» с супругой

Российские актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова нашли друг друга на съемках фильма «Левиафан» в 2014 году. Уже через год звездная пара узаконила отношения. Артисты до сих пор вместе, но иногда их идиллию нарушают ссоры.

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В беседе с Пятым каналом Вдовиченков признался, что между ним и Лядовой случаются конфликты. Например, он в плохом настроении может сказать что-то не то любимой супруге.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеясь). Всякое бывает», — поделился артист.

Однако помириться совсем не сложно, добавил Вдовиченков.