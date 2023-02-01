В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Владимир Вдовиченков рассказал о «кровавых драках» с супругой Еленой Лядовой

Слово и Делоиещё 2

Российские актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова нашли друг друга на съемках фильма «Левиафан» в 2014 году. Уже через год звездная пара узаконила отношения. Артисты до сих пор вместе, но иногда их идиллию нарушают ссоры.

Вдовиченков рассказал о «кровавых драках» с супругой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с Пятым каналом Вдовиченков признался, что между ним и Лядовой случаются конфликты. Например, он в плохом настроении может сказать что-то не то любимой супруге.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеясь). Всякое бывает», — поделился артист.

Однако помириться совсем не сложно, добавил Вдовиченков.

Достаточно подойти к любимой женщине и поцеловать, тогда все разногласия и обиды исчезают.

Шоу-бизнес,Елена Лядова,Владимир Вдовиченков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители