Жену Гуфа раскритиковали за "поддельный" браслет за 3 млн рублей

Жена Гуфа, Юлия Королева, похвасталась дорогим подарком, но подписчики утверждают, что украшение не похоже на оригинал. Снимком подарка супруга рэпера поделилась в социальных сетях.
Во вторник, 31 января, Юлия Королева отметила свой день рождения. В честь 27-летия Гуф подарил жене браслет BVLGARI за 3 миллиона рублей. Изделие выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.
«Очень хотелось бы поменьше выпендриваться, но сегодня нет такой возможности», — написала Юлия Королева в личном блоге.
Однако поклонники начали обсуждать в соцсетях, что украшение подделка и сильно отличается от модели в рекламе бренда с Энн Хэтэуэй.
«Украшение за несколько миллионов должно быть внахлест», «Странно выглядит и сидит на руке», «Похоже на подделку из ларька в Таиланде», «В тайских ювелирных появилась какая-то особая модель», — написали в комментариях в соцсетях.
Ранее сообщалось, что 26-летняя жена Гуфа вспомнила, как проходили ее роды.