Ивлеева пожаловалась на удаление ее откровенных фото

Блогерша Настя Ивлеева пожаловалась на то, что соцсеть для обмена снимками и видео Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) удалила ее откровенные фотографии с тиктокершей Диной Саевой. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram.

Фото: соцсети соцсети

«Что же, Инст снова снес фото. С учетом того, какие фото гуляют в сети, мне кажется это странным», — отметила ведущая.

Она также предположила, что соцсеть могла удалить обнаженный контент из-за жалоб кого-либо из подписчиков. Также блогерша сообщила, что у нее есть «более крутые снимки», которые планируется опубликовать на другой интернет-площадке.

На фотографиях, опубликованных ранее, Ивлеева и Саева снялись топлес на кровати. Блогерши позировали на кровати в меховых панамах и митенках.

В апреле 2022 года блогерша опубликовала в соцсетях снимки из фотосессии для временно замороженного проекта от Playboy.