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1 час назад

Ивлеева пожаловалась на удаление ее откровенных фото

Газета.Ruиещё 1

Блогерша Настя Ивлеева пожаловалась на то, что соцсеть для обмена снимками и видео Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) удалила ее откровенные фотографии с тиктокершей Диной Саевой. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram.

Ивлеева пожаловалась на удаление ее откровенных фото
Фото: соцсетисоцсети

«Что же, Инст снова снес фото. С учетом того, какие фото гуляют в сети, мне кажется это странным», — отметила ведущая.

Она также предположила, что соцсеть могла удалить обнаженный контент из-за жалоб кого-либо из подписчиков. Также блогерша сообщила, что у нее есть «более крутые снимки», которые планируется опубликовать на другой интернет-площадке.

На фотографиях, опубликованных ранее, Ивлеева и Саева снялись топлес на кровати. Блогерши позировали на кровати в меховых панамах и митенках.

В апреле 2022 года блогерша опубликовала в соцсетях снимки из фотосессии для временно замороженного проекта от Playboy.

В 2021 году Instagram удалил обнаженное фото Ивлеевой для журнала Playboy. Однако позже пост был восстановлен.

Шоу-бизнес,Дина Саева,
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