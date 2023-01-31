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17 минут назад

Надежда Бабкина станет соведущей шоу о моде с переодеванием телезрительниц

Российская Газета

На НТВ появится новое шоу "Модный vs. Народный". Вести телепередачу будут певица Надежда Бабкина и стилист Владислав Лисовец, сообщает пресс-служба телеканала.

Бабкина станет соведущей шоу о моде с переодеванием телезрительниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суть программы будет заключаться в том, что ведущие станут придумывать новые образы зрительницам, которые обратилась на передачу. За "народный" образ будет отвечать Надежда Бабкина, команду стилистов возглавит Лисовец. Кто преобразил героиню лучше, будут решать 12 судей. В жюри шоу войдут эксперты моды: дизайнеры, модели, иконы стиля.

Каждая команда будет представлять по два образа.

Шоу обещает быть жарким. Лисовец придумывает образы знаменитостей, среди его клиентов известные певцы, актеры, блогеры.

Надежда Бабкина больше девяти лет участвовала в шоу "Модный приговор" на Первом канале. Правда, на этой передаче Бабкина образы не придумывала, а сидела в жюри. Но сама певица говорит, что за миром моды она следит давно, разбирается в трендах еще со времен первых гастролей, которые пришлись на времена дефицита, так что между выступлениями Бабкина научилась "доставать" у спекулянтов разные актуальные вещи.

Дата выхода в свет пилотного выпуска новой программы пока не названа. Также неизвестно, будут ли героиням дарить костюмы, как это было на передаче "Модный приговор".

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Первый канал,
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