Отца Киркорова госпитализировали

Отмечается, что у 90-летнего артиста диагностировали левостороннюю пневмонию на фоне ишемической болезни и стенокардию напряжения. В больницу он попал с жалобами на нарушения работы сердца, одышку и отеки. Предполагается, что последние ухудшения у Киркорова появились из-за назначенного лечения после операции, во время которой ему два месяца назад установили кардиостимулятор.