Отца Киркорова госпитализировали

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров оказался в больнице в среднетяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у 90-летнего артиста диагностировали левостороннюю пневмонию на фоне ишемической болезни и стенокардию напряжения. В больницу он попал с жалобами на нарушения работы сердца, одышку и отеки. Предполагается, что последние ухудшения у Киркорова появились из-за назначенного лечения после операции, во время которой ему два месяца назад установили кардиостимулятор.
В Mash напомнили, что в 2021 году артист перенес коронавирус. По словам врачей, у Киркорова сейчас наблюдается положительная динамика, но до полного выздоровления он пробудет в больнице.