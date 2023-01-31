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52 минуты назад

Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес

Мослента

Набранный за время беременности вес раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день я набрала 16 килограммов. Еще есть отеки, особенно отекают ноги, но и руки тоже. Например, уже не могу носить кольца, потому что они попросту не налезают», — написала знаменитость.

Ранее 45-летняя беременная Ольга Орлова показала свое лицо после ночного сна. Знаменитость сняла сторис из ванной. В ролике она запечатлена без макияжа.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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