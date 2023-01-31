Седокова пожаловалась на тяжелое состояние

"Мне никогда не было так плохо без видимых причин, без огромных проблем, - написала она в своем блоге. - Задачи, которые я обычно быстро решаю, казались мне неподъемным грузом". По мнению 40-летней певицы, все выглядит так, будто у нее украли энергию. Анна отметила, что долгое время и вовсе не могла найти в себе силы сделать очередной постинг на своей странице. "Наверное, сегодня первый день, когда начинаю собирать себя по частям обратно", - отметила она.