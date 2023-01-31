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1 час назад

Седокова пожаловалась на тяжелое состояние: "Мне никогда не было так плохо"

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Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками рассказом о своем тяжелом душевном состоянии, которое, возможно, является свидетельством проблем со здоровьем. По словам бывшей "виагринки", она не помнит, чтобы она когда-либо чувствовала себя настолько угнетенной.

Седокова пожаловалась на тяжелое состояние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно Анна воссоединилась со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой в США. Казалось бы, супруги могли быть рады встрече. Но по какой-то причине Седокова испытывает ощутимый дискомфорт.

"Мне никогда не было так плохо без видимых причин, без огромных проблем, - написала она в своем блоге. - Задачи, которые я обычно быстро решаю, казались мне неподъемным грузом". По мнению 40-летней певицы, все выглядит так, будто у нее украли энергию. Анна отметила, что долгое время и вовсе не могла найти в себе силы сделать очередной постинг на своей странице. "Наверное, сегодня первый день, когда начинаю собирать себя по частям обратно", - отметила она.

В конце прошлого года Анна рассказывала о возвращении кожного заболевания - крапивницы. Помимо прочего певица заявляла, что стала меньше верить "в любовь и чудо".

Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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