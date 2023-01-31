Седокова пожаловалась на тяжелое состояние

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками рассказом о своем тяжелом душевном состоянии, которое, возможно, является свидетельством проблем со здоровьем. По словам бывшей "виагринки", она не помнит, чтобы она когда-либо чувствовала себя настолько угнетенной.
Недавно Анна воссоединилась со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой в США. Казалось бы, супруги могли быть рады встрече. Но по какой-то причине Седокова испытывает ощутимый дискомфорт.
"Мне никогда не было так плохо без видимых причин, без огромных проблем, - написала она в своем блоге. - Задачи, которые я обычно быстро решаю, казались мне неподъемным грузом". По мнению 40-летней певицы, все выглядит так, будто у нее украли энергию. Анна отметила, что долгое время и вовсе не могла найти в себе силы сделать очередной постинг на своей странице. "Наверное, сегодня первый день, когда начинаю собирать себя по частям обратно", - отметила она.
В конце прошлого года Анна рассказывала о возвращении кожного заболевания - крапивницы. Помимо прочего певица заявляла, что стала меньше верить "в любовь и чудо".