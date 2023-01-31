Алеся Кафельникова снялась в бикини и порадовала фанатов

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: @kafelnikova_a @kafelnikova_a

24-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует перед камерой, широко расставив ноги и согнув левую руку в локте. Для съемки знаменитость примерила бикини черного цвета, оформленное завязками. Ее образ дополняют серьги и нюдовый макияж.

Поклонники восхитились внешностью и фигурой модели, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 14 тысяч лайков.

«Суперженщина», «Просто ты идеальная», «Господи, какая же красивая», «Выглядишь отлично!», «Самая шикарная во всем этом мире», — высказывались они.