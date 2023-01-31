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1 час назад

Алеся Кафельникова снялась в бикини и порадовала фанатов

Lenta.ru

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Алеся Кафельникова снялась в бикини и порадовала фанатов
Фото: @kafelnikova_a@kafelnikova_a

24-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует перед камерой, широко расставив ноги и согнув левую руку в локте. Для съемки знаменитость примерила бикини черного цвета, оформленное завязками. Ее образ дополняют серьги и нюдовый макияж.

Поклонники восхитились внешностью и фигурой модели, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 14 тысяч лайков.

«Суперженщина», «Просто ты идеальная», «Господи, какая же красивая», «Выглядишь отлично!», «Самая шикарная во всем этом мире», — высказывались они.

Ранее Кафельникова показала тело в откровенном образе. На размещенном в сторис ролике манекенщица была запечатлена на фоне моря в черно-красном купальнике с разрезами на боках. При этом на кадрах было видно, что верхняя часть изделия, оформленная завязками и глубоким вырезом, соединена с помощью трех серебристых колец.

Шоу-бизнес,Алеся Кафельникова,
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