Зачем американская певица Бритни Спирс сменила имя

— Слово «красный» можно интерпретировать двояко. Например, как красивый. Но эта расшифровка характерна русскому языку, а не английскому. Я считаю, что в случае Спирс красный — это красный. А в сочетании со словом «река», ее новое имя можно расшифровать как «кровь». В этом смысле американская певица может привлечь к себе какие-то ситуации, связанные с кровью. Например, донорство, операционные вмешательства или травмы, — считает Полынь.