Экс-супруг Джей Ло женился на 23-летней королеве красоты

Свадьбу молодожены отпраздновали в Майами, на ней присутствовали Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Сальма Хайек
Певец в стиле сальса Марк Энтони, бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее детей, женился в четвертый раз.
Новой избранницей 54-летнего артиста стала девушка вдвое моложе — 23-летняя «Мисс Вселенная» по версии Парагвая Надя Феррейра. Свадьбу молодожены отпраздновали в Майами.
На торжество супруги позвали самых близких людей, в числе которых были и знаменитости: Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек и певец Луис Фонси.
Для важного события Надя Феррейра выбрала, по словам очевидцев, которых цитируют зарубежные СМИ, дизайнерское платье с «красивыми кружевными деталями и длинным и объемным шлейфом».
Напомним, о романе Энтони и Феррейры заговорили в прошлом году, когда их застали на свидании в Мехико, а о помолвке стало известно в мае 2022-го. Тогда Надя показала в личном блоге кольцо с огромным бриллиантом.