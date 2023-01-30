Экс-супруг Джей Ло женился на 23-летней королеве красоты

Свадьбу молодожены отпраздновали в Майами, на ней присутствовали Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Сальма Хайек

Певец в стиле сальса Марк Энтони, бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее детей, женился в четвертый раз.

Новой избранницей 54-летнего артиста стала девушка вдвое моложе — 23-летняя «Мисс Вселенная» по версии Парагвая Надя Феррейра. Свадьбу молодожены отпраздновали в Майами.

На торжество супруги позвали самых близких людей, в числе которых были и знаменитости: Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек и певец Луис Фонси.

Для важного события Надя Феррейра выбрала, по словам очевидцев, которых цитируют зарубежные СМИ, дизайнерское платье с «красивыми кружевными деталями и длинным и объемным шлейфом».