Козловский и Акиньшина попытались скрыться от журналистов на мероприятии

Множество знаменитостей посетило кинопремьеру в кинотеатре Моссовета, в том числе и актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина. «Московский Комсомолец» попытался взять интервью у пары.
Однако звезды в этот раз не спешили делиться своими комментариями. По словам журналистов, они вели себя достаточно скрытно и пытались быть незаметными. Так, во время мероприятия они заняли места подальше от центра.
Козловский при этом надел бейсболку, а Акиньшина во время внимания журналистов достала телефон. Она резко осадила папарацци, которые попытались ее сфотографировать. Общественность уже давно подозревает звезд фильма «Чернобыль» в романтических отношениях. Однако Акиньшина и Козловский продолжают скрываться от телекамер, не подавая виду. При этом ранее пару видели вместе даже на зарубежных курортах.