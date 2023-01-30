Козловский и Акиньшина попытались скрыться от журналистов на мероприятии

Множество знаменитостей посетило кинопремьеру в кинотеатре Моссовета, в том числе и актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина. «Московский Комсомолец» попытался взять интервью у пары.

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Однако звезды в этот раз не спешили делиться своими комментариями. По словам журналистов, они вели себя достаточно скрытно и пытались быть незаметными. Так, во время мероприятия они заняли места подальше от центра.