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20 минут назад

Козловский и Акиньшина попытались скрыться от журналистов на светском мероприятии

Слово и Дело

Множество знаменитостей посетило кинопремьеру в кинотеатре Моссовета, в том числе и актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина. «Московский Комсомолец» попытался взять интервью у пары.

Козловский и Акиньшина попытались скрыться от журналистов на мероприятии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако звезды в этот раз не спешили делиться своими комментариями. По словам журналистов, они вели себя достаточно скрытно и пытались быть незаметными. Так, во время мероприятия они заняли места подальше от центра.

Козловский при этом надел бейсболку, а Акиньшина во время внимания журналистов достала телефон. Она резко осадила папарацци, которые попытались ее сфотографировать. Общественность уже давно подозревает звезд фильма «Чернобыль» в романтических отношениях. Однако Акиньшина и Козловский продолжают скрываться от телекамер, не подавая виду. При этом ранее пару видели вместе даже на зарубежных курортах.

Шоу-бизнес,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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