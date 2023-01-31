Певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии над несовершеннолетней

Певец Мэрилин Мэнсон проходит обвиняемым по новом уголовному дело о насилии над несовершеннолетней. Об этом пишет Daily Mail.

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По данным издания, сторона обвинения считает, что в 1990-х годах Мэнсон "ухаживал за несовершеннолетней девушкой и подвергал ее сексуальному насилию".

54-летний певец фигурирует в качестве ответчика вместе с его бывшими лейблами Interscope и Nothing Records. Пострадавшая сторона подала иск анонимно. Женщина утверждает, что Мэнсон неоднократно насиловал и подвергал ее сексуальным домогательствам с 16-летнего возраста, смеялся над ней и угрожал убить ее семью, если она кому-нибудь расскажет.