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9 минут назад

Daily Mail: певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии над несовершеннолетней

Газета.Ruиещё 1

Певец Мэрилин Мэнсон проходит обвиняемым по новом уголовному дело о насилии над несовершеннолетней. Об этом пишет Daily Mail.

Певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии над несовершеннолетней
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, сторона обвинения считает, что в 1990-х годах Мэнсон "ухаживал за несовершеннолетней девушкой и подвергал ее сексуальному насилию".

54-летний певец фигурирует в качестве ответчика вместе с его бывшими лейблами Interscope и Nothing Records. Пострадавшая сторона подала иск анонимно. Женщина утверждает, что Мэнсон неоднократно насиловал и подвергал ее сексуальным домогательствам с 16-летнего возраста, смеялся над ней и угрожал убить ее семью, если она кому-нибудь расскажет.

Ранее сообщалось, что актриса "Игры престолов" Эсме Бьянко и Мэрилин Мэнсон достигли соглашения по иску о сексуальном насилии. Она обвиняла Мэнсона в сексуальном насилии, физическом насилии и торговле людьми.

Шоу-бизнес,Эсме Бьянко,Мэрилин Мэнсон,
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