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38 минут назад

Певец Александр Новиков опроверг слухи о своей смерти

Газета.Ru

Певец Александр Новиков опроверг в Telegram-канале слухи о своей смерти.

Певец Александр Новиков опроверг слухи о своей смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новиков признался, что за свою карьеру впервые увидел, чтобы ему приписывали смерть. Артист возмутился СМИ, которые не проверяют информацию. «До такого уровня идиотизма желтая пресса в отношении меня еще не доходила», — заявил певец.

Новиков отметил, что живой и находится в радостном расположении духа.

Ранее стало известно, что умерла актриса Ольга Когут в возрасте 53 лет. Актриса снималась в таких картинах, как «Преступление в фокусе», «Билет на двоих», «Возвращение Мухтара», «12 стульев», «Непокоренный».

Шоу-бизнес,Ольга Когут,Александр Новиков,
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