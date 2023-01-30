Певец Александр Новиков опроверг слухи о своей смерти

Певец Александр Новиков опроверг в Telegram-канале слухи о своей смерти.

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Новиков признался, что за свою карьеру впервые увидел, чтобы ему приписывали смерть. Артист возмутился СМИ, которые не проверяют информацию. «До такого уровня идиотизма желтая пресса в отношении меня еще не доходила», — заявил певец.

Новиков отметил, что живой и находится в радостном расположении духа.