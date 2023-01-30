Певец Александр Новиков опроверг слухи о своей смерти

Певец Александр Новиков опроверг в Telegram-канале слухи о своей смерти.
Новиков признался, что за свою карьеру впервые увидел, чтобы ему приписывали смерть. Артист возмутился СМИ, которые не проверяют информацию. «До такого уровня идиотизма желтая пресса в отношении меня еще не доходила», — заявил певец.
Новиков отметил, что живой и находится в радостном расположении духа.
Ранее стало известно, что умерла актриса Ольга Когут в возрасте 53 лет. Актриса снималась в таких картинах, как «Преступление в фокусе», «Билет на двоих», «Возвращение Мухтара», «12 стульев», «Непокоренный».