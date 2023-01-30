Пригожин ответил на слова Волочковой о тайной влюбленности

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Анастасии Волочковой о его влюбленности в балерину, заявил, что она его совершенно не интересует. Об этом пишет «Пятый канал».

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Ранее Волочкова заметила, что ее публичные ссоры с Иосифом Пригожиным связаны с тайной влюбленностью продюсера в нее.

«Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», - пояснила она.

В свою очередь Пригожин констатировал, что если послушать балерину, то в нее влюблены все, кто может быть на этом свете.

«Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы. Если бы я был влюблен в нее, то она бы была моей», - заявил продюсер «Пятому каналу».

Он также выразил уверенность в том, что подобные высказывания Волочковой – часть ее эпатажного образа, заметив, что не хотел бы ругаться с артисткой.

«Она всю жизнь в эпатаже. Ей нравится эпатировать. Честно говоря, по большому счету, я не хочу ругаться. Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу», — пояснил Пригожин.