Пригожин ответил на слова Волочковой о тайной влюбленности

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Анастасии Волочковой о его влюбленности в балерину, заявил, что она его совершенно не интересует. Об этом пишет «Пятый канал».
Ранее Волочкова заметила, что ее публичные ссоры с Иосифом Пригожиным связаны с тайной влюбленностью продюсера в нее.
«Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», - пояснила она.
В свою очередь Пригожин констатировал, что если послушать балерину, то в нее влюблены все, кто может быть на этом свете.
«Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы. Если бы я был влюблен в нее, то она бы была моей», - заявил продюсер «Пятому каналу».
Он также выразил уверенность в том, что подобные высказывания Волочковой – часть ее эпатажного образа, заметив, что не хотел бы ругаться с артисткой.
«Она всю жизнь в эпатаже. Ей нравится эпатировать. Честно говоря, по большому счету, я не хочу ругаться. Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу», — пояснил Пригожин.
Это не первое публичное высказывание Иосифа Пригожина в адрес балерины. Ранее он похвалил Анастасию Волочкову за умение создавать «информационные поводы для рукоплескания», приведя в пример скандал с артисткой на борту самолета.